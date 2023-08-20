Стало известно об очередной смерти в деле убитого дочерьми Хачатуряна

В московской больнице умер один из трёх потерпевших по делу об убийстве дочерьми своего отца — бизнесмена Михаила Хачатуряна — в 2018 году. Об этом рассказал mk.ru адвокат родственников убитого Георгий Чугуашвили.

Геннадий Мусаелян был мужем сестры Хачатуряна. Он требовал привлечь к ответственности по всей строгости закона Крестину, Ангелину и Марию, зарезавших родного отца. Мусаеляна признали потерпевшим по данному делу.

По мнению близких, мужчина скончался из-за сильных переживаний и стресса, потому что девочки до сих пор не признаны виновными, а суд начал дело против самого Хачатуряна за сексуальные преступления в отношении дочерей. Мусаелян недавно перенёс операцию, но сердце не выдержало и он умер.