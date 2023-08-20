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20 августа, 19:41

Трое рабочих погибли в Саратовской области после падения в колодец

<p>Трое рабочих погибли при ремонте канализационной насосной станции. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/su_skr64/3862" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Саратовской области</a></p>

Трое рабочих погибли при ремонте канализационной насосной станции. Обложка © t.me / СУ СК России по Саратовской области

Инженер и два слесаря погибли в посёлке Горный Саратовской области. Причиной смерти рабочих стало падение в колодец во время аварийно-восстановительных работ на канализационной насосной станции, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

По информации следователей, трагедия произошла 20 августа. Погибшим было 39, 45 и 67 лет. В настоящее время осматривается место происшествия и ведётся допрос свидетелей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — добавили в пресс-службе ведомства.

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Схожий инцидент неделей ранее произошёл в Москве. Как сообщал Лайф, рабочий скончался после падения в шахту лифта с 20-го этажа. После падения мужчину придавило стройматериалами, упавшими вслед за ним.

Илья Пушкарев
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