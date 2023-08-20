Трое рабочих погибли в Саратовской области после падения в колодец

Инженер и два слесаря погибли в посёлке Горный Саратовской области. Причиной смерти рабочих стало падение в колодец во время аварийно-восстановительных работ на канализационной насосной станции, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

По информации следователей, трагедия произошла 20 августа. Погибшим было 39, 45 и 67 лет. В настоящее время осматривается место происшествия и ведётся допрос свидетелей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — добавили в пресс-службе ведомства.