В Воронежской области выявлен первый заболевший сибирской язвой
В Воронежской области выявили первый случай заболевания человека сибирской язвой. Источником заражения оказалась туша животного. Сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
"В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши заражённого животного", — говорится в сообщении ведомства.
А накануне глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении режима ЧС на территории Панинского района из-за обнаружения очага сибирской язвы. Ограничения будут действовать до 16 ноября 2023 года.
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