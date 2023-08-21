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21 августа, 07:18

В Воронежской области выявлен первый заболевший сибирской язвой

В Воронежской области выявили первый случай заболевания человека сибирской язвой. Источником заражения оказалась туша животного. Сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши заражённого животного", — говорится в сообщении ведомства.

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А накануне глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении режима ЧС на территории Панинского района из-за обнаружения очага сибирской язвы. Ограничения будут действовать до 16 ноября 2023 года.

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Александра Вишнякова
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