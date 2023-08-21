Очаг смертельного заболевания обнаружили под Воронежем

Режим ЧС введён на территории Панинского района Воронежской области из-за обнаружения очага сибирской язвы. Соответствующий указ 20 августа подписал глава региона Александр Гусев.

По данным местной администрации, ограничения будут действовать до 16 ноября 2023 года. Они предусматривают запрет на посещение района посторонними лицами, ввоз невакцинированных животных, вывоз кормов и охоту.

"В настоящее время областными структурами совместно с администрацией проведены мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекционного заболевания, установлены границы очага", — сказано в сообщении.