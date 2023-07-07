Россиянам рассказали, нужно ли бояться сибирской язвы

Сибирская язва — опасная инфекция, которая может привести к сепсису, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Однако в России не может возникнуть угроза эпидемического распространения болезни, так как это заболевание не передаётся от человека к человеку.

Болибок подчеркнул, что, если вовремя не начать лечение, всё может закончиться летальным исходом. Правда, он также подтвердил, что в стране действительно нет риска распространения болезни.

"Методика борьбы уже отработана, и неблагополучные в этом плане районы хорошо изучены. Единичные же случаи заражения происходят при контакте с больными животными в тех местах, где они обитают. Дело в том, что споры сибирской язвы очень долго сохраняются в почве. И здоровое животное имеет риск заразиться, если, например, просто покушает травку в том месте, где прежде находилось заражённое", — заявил Болибок.