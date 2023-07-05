Сибирскую язву нашли ещё у трёх россиян

Сибирская язва подтвердилась ещё у трёх жителей Республики Тыва. Таким образом, всего заразившихся четверо, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

"На сегодняшний день диагноз "сибирская язва" подтверждён у четырёх человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва", — уточнила пресс-служба ведомства.

В Минздраве республики сведения о новых заболевших пока не комментировали.