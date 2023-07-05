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5 июля, 08:05

Сибирскую язву нашли ещё у трёх россиян

Россельхознадзор сообщил о ещё трёх случаях сибирской язвы в Туве

<p>Обложка © <a href="https://unsplash.com/photos/3FtypNvSPn0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Обложка © Unsplash

Сибирская язва подтвердилась ещё у трёх жителей Республики Тыва. Таким образом, всего заразившихся четверо, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

"На сегодняшний день диагноз "сибирская язва" подтверждён у четырёх человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва", — уточнила пресс-служба ведомства.

В Минздраве республики сведения о новых заболевших пока не комментировали.

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Напомним, первым с подозрением на сибирскую язву в конце июня был госпитализирован житель села Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района Тувы. Оказалось, что мужчина участвовал в забое лошади, спустя несколько дней ему стало плохо, в тяжёлом состоянии его доставили в больницу.

Андрей Бражников
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