Житель Тувы госпитализирован с подозрением на сибирскую язву

Житель села Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района Тувы госпитализирован с подозрением на сибирскую язву. Прокуратура, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, медики и ветеринары проводят проверку. На территории района введён карантин.

По предварительным данным, 23 июня на чабанской стоянке производился убой лошади на мясо. 29 июня один участвовавших в процессе обратился в больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья.

"30 июня с предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла. В отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования", — сообщили в прокуратуре республики.

В правительстве региона добавили, что состояние госпитализированного мужчины оценивается как тяжёлое.