Житель Тувы госпитализирован с подозрением на сибирскую язву
Житель села Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района Тувы госпитализирован с подозрением на сибирскую язву. Прокуратура, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, медики и ветеринары проводят проверку. На территории района введён карантин.
По предварительным данным, 23 июня на чабанской стоянке производился убой лошади на мясо. 29 июня один участвовавших в процессе обратился в больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья.
"30 июня с предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла. В отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования", — сообщили в прокуратуре республики.
В правительстве региона добавили, что состояние госпитализированного мужчины оценивается как тяжёлое.
Сейчас мясо животного изъято, ведутся лабораторные исследования. Служба ветеринарии республики проводит обследование животных и их вакцинацию. Устанавливается круг контактных лиц.
А в середине марта стало известно о двух случаях заражения сибирской язвой в Чувашии, источником инфицирования оказалась туша быка. На территории деревни Старое Акташево, где и были выявлены оба заболевших, ввели карантин, а мясо заражённого животного утилизировали. 18 мая сообщалось, что в Кызылском районе Тувы зафиксирован случай сибирской язвы у крупного рогатого скота.
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