Лайф публикует первое интервью россиянки, заболевшей сибирской язвой
Заболевшая сибирской язвой жительница Чувашии рассказала, что всё началось с порезанного пальца
Жительница Чувашии, заболевшая сибирской язвой, дала интервью телеграм-каналу SHOT. 59-летняя Нина Михайловна рассказала, что помогала разделывать мясо и порезалась. Так инфекция попала в организм. Однако врачи говорят пациентке, что болезнь у неё протекает в лёгкой форме.
Первое интервью женщины, заболевшей сибирской язвой. Видео © SHOT
Бычка, который оказался заражённым, муж женщины купил по объявлению в газете. Перед разделкой туши Нина сильно порезала палец и работала с сырым мясом с открытой раной. Порез никак не заживал, и женщина пошла в больницу. Там выяснилось, что сосед Сергей, который помогал разделывать тушу, уже госпитализирован с сибирской язвой.
"У меня сперва палец поранен был... Они мясо разделали, я только помогала... После этого я к хирургу обратилась. А потом, когда на перевязку приходила, мужик, который резал быка, он тоже поранился. Анализы взяли, [врач] говорит: "Обнаружено", — рассказала Нина Михайловна.
К счастью, болезнь протекает у неё в лёгкой форме: кроме небольшой температуры, других симптомов россиянка не заметила.
Напомним, в середине марта стало известно о двух случаях сибирской язвы в Чувашии, источником заражения оказалась туша быка. На территории деревни Старое Акташево, где и были выявлены оба заболевших, ввели карантин, а мясо заражённого животного нашли и отправили на анализы и утилизацию. Позднее появилась информация о двух случаях заражения в Подмосковье, однако диагноз у пациентов не подтвердился.
ТАСС / Александр Рюмин