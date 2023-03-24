Лайф публикует первое интервью россиянки, заболевшей сибирской язвой

Жительница Чувашии, заболевшая сибирской язвой, дала интервью телеграм-каналу SHOT. 59-летняя Нина Михайловна рассказала, что помогала разделывать мясо и порезалась. Так инфекция попала в организм. Однако врачи говорят пациентке, что болезнь у неё протекает в лёгкой форме.

Первое интервью женщины, заболевшей сибирской язвой. Видео © SHOT

Бычка, который оказался заражённым, муж женщины купил по объявлению в газете. Перед разделкой туши Нина сильно порезала палец и работала с сырым мясом с открытой раной. Порез никак не заживал, и женщина пошла в больницу. Там выяснилось, что сосед Сергей, который помогал разделывать тушу, уже госпитализирован с сибирской язвой.

"У меня сперва палец поранен был... Они мясо разделали, я только помогала... После этого я к хирургу обратилась. А потом, когда на перевязку приходила, мужик, который резал быка, он тоже поранился. Анализы взяли, [врач] говорит: "Обнаружено", — рассказала Нина Михайловна.