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24 марта, 14:51

Лайф публикует первое интервью россиянки, заболевшей сибирской язвой

Заболевшая сибирской язвой жительница Чувашии рассказала, что всё началось с порезанного пальца

Жительница Чувашии, заболевшая сибирской язвой, дала интервью телеграм-каналу SHOT. 59-летняя Нина Михайловна рассказала, что помогала разделывать мясо и порезалась. Так инфекция попала в организм. Однако врачи говорят пациентке, что болезнь у неё протекает в лёгкой форме.

Первое интервью женщины, заболевшей сибирской язвой. Видео © SHOT

Бычка, который оказался заражённым, муж женщины купил по объявлению в газете. Перед разделкой туши Нина сильно порезала палец и работала с сырым мясом с открытой раной. Порез никак не заживал, и женщина пошла в больницу. Там выяснилось, что сосед Сергей, который помогал разделывать тушу, уже госпитализирован с сибирской язвой.

"У меня сперва палец поранен был... Они мясо разделали, я только помогала... После этого я к хирургу обратилась. А потом, когда на перевязку приходила, мужик, который резал быка, он тоже поранился. Анализы взяли, [врач] говорит: "Обнаружено", — рассказала Нина Михайловна.

К счастью, болезнь протекает у неё в лёгкой форме: кроме небольшой температуры, других симптомов россиянка не заметила.

Названы лучшие способы защиты от сибирской язвы, которой заразился ещё один россиянин

Названы лучшие способы защиты от сибирской язвы, которой заразился ещё один россиянин

Напомним, в середине марта стало известно о двух случаях сибирской язвы в Чувашии, источником заражения оказалась туша быка. На территории деревни Старое Акташево, где и были выявлены оба заболевших, ввели карантин, а мясо заражённого животного нашли и отправили на анализы и утилизацию. Позднее появилась информация о двух случаях заражения в Подмосковье, однако диагноз у пациентов не подтвердился.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Александра Вишнякова
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