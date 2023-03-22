Названы лучшие способы защиты от сибирской язвы, которой заразился ещё один россиянин

Ежегодно в России фиксируется несколько десятков случаев заражения сибирской язвой. Это особо опасное заболевание, которое вызывается палочковидной бактерией. Как правило, человек заражается ею от животного, в организм которого бактерия может попасть даже после длительного нахождения в почве в неактивном состоянии. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, которые позволят уберечься от сибирской язвы. О них в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Лидия Стаурина.

"Можно сказать, что основной мерой профилактики является отказ от покупки неизвестного мяса и продуктов разделки туши с рук из неизвестных источников. Это же касается и шуб. И места выпаса скота тоже должны быть далеко от скотомогильников", — пояснила эксперт.

По словам Стауриной, чаще всего сибирской язвой заражаются работники сельского хозяйства, которые контактируют с больным животным, например разделывают туши, работают со шкурами, шерстью и продуктами переработки. Кроме того, подхватить заразу от животного можно пищевым путём, а реже воздушно-пылевым путём.

"Существует кожная форма, местная, и генерализованная, то есть более общая форма заболевания: лёгочная, кишечная и септическая. При этом нужно сказать, что генерализованная форма сибирской язвы чрезвычайно опасна, летальность достигает иногда 100%. При этом встречается она намного реже", — рассказала врач.