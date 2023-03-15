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15 марта, 07:39

В Чувашии выявили два случая заражения сибирской язвой

В Цивильском муниципальном округе Чувашии выявили два случая заражения сибирской язвой, заболевшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

"Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтверждённым диагнозом, получают всё необходимое специфическое лечение. Состояние пациентов средней степени тяжести. Терапевтический прогноз благоприятный", — отметил Николаев.

Под наблюдением врачей находятся и граждане, которые контактировали с заболевшими. Они здоровы и получают профилактическое лечение. Сейчас в республике выработан регламент действий, который позволит не допустить распространения заболевания.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала очень высоким риск распространения холеры в мире, сообщения о заболевании которой поступали из 18 стран.

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Артур Белкин
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