В Чувашии выявили два случая заражения сибирской язвой

В Цивильском муниципальном округе Чувашии выявили два случая заражения сибирской язвой, заболевшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

"Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтверждённым диагнозом, получают всё необходимое специфическое лечение. Состояние пациентов средней степени тяжести. Терапевтический прогноз благоприятный", — отметил Николаев.

Под наблюдением врачей находятся и граждане, которые контактировали с заболевшими. Они здоровы и получают профилактическое лечение. Сейчас в республике выработан регламент действий, который позволит не допустить распространения заболевания.