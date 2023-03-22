Ещё у одного жителя Чувашии определили сибирскую язву по фиолетовому уху

Ещё у одного жителя Чувашии обнаружили симптомы сибирской язвы, сообщает Минздрав региона. Это уже третий носитель опасной болезни в этом субъекте страны. Медики рассказали, что на раковине левого уха пациента "выступило пятно багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагическим характером". Этот симптом как раз свидетельствует о заражении инфекцией.

По предварительной информации, третий заболевший контактировал с первыми двумя. Подробной информации о его состоянии пока нет.