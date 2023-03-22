Ещё у одного жителя Чувашии определили сибирскую язву по фиолетовому уху
Минздрав Чувашии заявил о третьем заболевшем сибирской язвой в регионе
Ещё у одного жителя Чувашии обнаружили симптомы сибирской язвы, сообщает Минздрав региона. Это уже третий носитель опасной болезни в этом субъекте страны. Медики рассказали, что на раковине левого уха пациента "выступило пятно багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагическим характером". Этот симптом как раз свидетельствует о заражении инфекцией.
По предварительной информации, третий заболевший контактировал с первыми двумя. Подробной информации о его состоянии пока нет.
Напомним, о первых двух случаях сибирской язвы в Чувашии стало известно 15 марта. Тогда власти региона утверждали, что угроза распространения заразы отсутствует. На территории деревни Старое Акташево в Чувашии, где и были зафиксированы оба случая болезни, ввели карантин. А источником заражения оказалась туша быка.
Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Оно относится к острым и особо опасным инфекциям. При лёгочной форме сибирской язвы повышается температура, человека сильно знобит, появляются боли в груди, начинает обильно выделяться мокрота из груди. Через три – пять дней развивается острая лёгочная недостаточность, которая приводит к шоку и смерти.