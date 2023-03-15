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15 марта, 13:21

В Чувашии нашли источник заражения сибирской язвой

Роспотребнадзор: Туша быка стала источником заражения сибирской язвой в Чувашии

Причиной заражения сибирской язвой в Чувашии стал контакт с разделанной тушей быка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Для установления источника инфекции, путей и факторов передачи были отобраны пробы объектов окружающей среды. По результатам эпидемиологического расследования причиной заражения явился контакт с животноводческим сырьём — разделанной тушей быка", — говорится в сообщении.

К настоящему моменту специалисты уже провели в очаге дезинфекцию, а за контактными лицами установлено меднаблюдение. Сейчас проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения инфекции. Роспотребнадзор контролирует ситуацию.

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Ранее сообщалось, что в Чувашии выявили два случая заражения сибирской язвой. Заболевших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Светлана Оперук
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