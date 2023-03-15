В Чувашии нашли источник заражения сибирской язвой

Причиной заражения сибирской язвой в Чувашии стал контакт с разделанной тушей быка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Для установления источника инфекции, путей и факторов передачи были отобраны пробы объектов окружающей среды. По результатам эпидемиологического расследования причиной заражения явился контакт с животноводческим сырьём — разделанной тушей быка", — говорится в сообщении.

К настоящему моменту специалисты уже провели в очаге дезинфекцию, а за контактными лицами установлено меднаблюдение. Сейчас проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения инфекции. Роспотребнадзор контролирует ситуацию.