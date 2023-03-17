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16 марта, 21:11

В чувашской деревне введён карантин из-за случаев заражения сибирской язвой

Власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево из-за сибирской язвы

На территории деревни Старое Акташево в Чувашии, где два жителя заразились сибирской язвой, ввели карантин. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны... с 16 марта 2023 года до особого распоряжения", — говорится в тексте указа.

В Чувашии нашли источник заражения сибирской язвой

В Чувашии нашли источник заражения сибирской язвой

Эпизоотический очаг ограничивается домом № 18 по улице Запрудной в населённом пункте.

Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев. Ранее он сообщил, что в регионе выявили два случая заражения сибирской язвой. Заболевших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Иван Косицын
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