В чувашской деревне введён карантин из-за случаев заражения сибирской язвой

На территории деревни Старое Акташево в Чувашии, где два жителя заразились сибирской язвой, ввели карантин. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны... с 16 марта 2023 года до особого распоряжения", — говорится в тексте указа.

Эпизоотический очаг ограничивается домом № 18 по улице Запрудной в населённом пункте.