В чувашской деревне введён карантин из-за случаев заражения сибирской язвой
Власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево из-за сибирской язвы
На территории деревни Старое Акташево в Чувашии, где два жителя заразились сибирской язвой, ввели карантин. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны... с 16 марта 2023 года до особого распоряжения", — говорится в тексте указа.
Эпизоотический очаг ограничивается домом № 18 по улице Запрудной в населённом пункте.
Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев. Ранее он сообщил, что в регионе выявили два случая заражения сибирской язвой. Заболевших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.
ТАСС / Владимир Смирнов