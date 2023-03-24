Сибирская язва у пациентов в Подмосковье не подтвердилась
Исследования не подтвердили наличие сибирской язвы у двух пациентов в Подмосковье
Лабораторные исследования не подтвердили сибирскую язву у двух пациентов, которые попали в больницы Подмосковья с подозрением на инфекцию. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
"В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель указанного заболевания не выявлен. Роспотребнадзор подчёркивает, что угроза эпидемического распространения болезни исключена", — отметили в службе.
Напомним, в середине марта стало известно о двух случаях сибирской язвы в Чувашии, источником заражения оказалась туша быка. 22 марта выявили третьего пациента с подозрением на инфекцию, а 23 марта — четвёртого. Два последних случая зафиксированы в Подмосковье, оба госпитализированных приехали в регион из Чувашии. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уверен, что очаг сибирской язвы в Чувашии удалось локализовать и дальнейшего распространения заболевания не будет.
Сибирская язва — это особо опасная инфекция, которую вызывают бактерии Bacillus anthracis. Заразиться человек может, ухаживая за больным животным, при забое скота, разделке туши, соприкосновении со шкурами, кожей, при вдыхании инфицированной пыли, костной муки, при употреблении в пищу сырого или недостаточно термически обработанного мяса и через укус насекомого. Также большую опасность несут скотомогильники. При этом сибирская язва не передаётся от человека к человеку.
ТАСС / Игорь Онучин