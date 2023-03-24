Сибирская язва у пациентов в Подмосковье не подтвердилась

Лабораторные исследования не подтвердили сибирскую язву у двух пациентов, которые попали в больницы Подмосковья с подозрением на инфекцию. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

"В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель указанного заболевания не выявлен. Роспотребнадзор подчёркивает, что угроза эпидемического распространения болезни исключена", — отметили в службе.