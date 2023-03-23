Мурашко заверил корреспондента Лайфа, что распространение сибирской язвы исключено

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уверен, что очаг сибирской язвы в Чувашии удалось локализовать и дальнейшего распространения заболевания не будет. Об этом он заявил корреспонденту Лайфа в Государственной думе.

Мурашко заверил корреспондента Лайфа, что распространения сибирской язвы не будет. Видео © LIFE

"Всё локализовано. [Дальнейшего распространения] не будет", — заверил министр.