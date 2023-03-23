Мурашко заверил корреспондента Лайфа, что распространение сибирской язвы исключено
Министр здравоохранения Мурашко заверил, что распространения сибирской язвы в России не будет
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уверен, что очаг сибирской язвы в Чувашии удалось локализовать и дальнейшего распространения заболевания не будет. Об этом он заявил корреспонденту Лайфа в Государственной думе.
Мурашко заверил корреспондента Лайфа, что распространения сибирской язвы не будет. Видео © LIFE
"Всё локализовано. [Дальнейшего распространения] не будет", — заверил министр.
Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis, относится к острым и особо опасным инфекциям. Человек может заразиться сибирской язвой, ухаживая за больным животным, при забое скота, разделке туши, соприкосновении с продуктами животноводства (шкурами, кожей, меховыми изделиями, шерстью, щетиной), обсеменёнными спорами возбудителя.
Напомним, в середине марта стало известно о двух случаях сибирской язвы в Чувашии, источником заражения оказалась туша быка. 22 марта сообщалось о третьем пациенте с подозрением на инфекцию, а 23 марта — о четвёртом. Два последних случая зафиксированы в Московской области, оба госпитализированных приехали в регион из Чувашии.
LIFE