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23 марта, 13:39

Мурашко заверил корреспондента Лайфа, что распространение сибирской язвы исключено

Министр здравоохранения Мурашко заверил, что распространения сибирской язвы в России не будет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уверен, что очаг сибирской язвы в Чувашии удалось локализовать и дальнейшего распространения заболевания не будет. Об этом он заявил корреспонденту Лайфа в Государственной думе.

Мурашко заверил корреспондента Лайфа, что распространения сибирской язвы не будет. Видео © LIFE

"Всё локализовано. [Дальнейшего распространения] не будет", заверил министр.

Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis, относится к острым и особо опасным инфекциям. Человек может заразиться сибирской язвой, ухаживая за больным животным, при забое скота, разделке туши, соприкосновении с продуктами животноводства (шкурами, кожей, меховыми изделиями, шерстью, щетиной), обсеменёнными спорами возбудителя.

Лайф публикует видео из деревни в Чувашии, закрытой на карантин из-за сибирской язвы

Лайф публикует видео из деревни в Чувашии, закрытой на карантин из-за сибирской язвы

Напомним, в середине марта стало известно о двух случаях сибирской язвы в Чувашии, источником заражения оказалась туша быка. 22 марта сообщалось о третьем пациенте с подозрением на инфекцию, а 23 марта — о четвёртом. Два последних случая зафиксированы в Московской области, оба госпитализированных приехали в регион из Чувашии.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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