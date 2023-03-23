В Подмосковье госпитализирован четвёртый житель Чувашии с сибирской язвой

В Московской области госпитализировали ещё одного жителя Чувашии с сибирской язвой. Это уже четвёртый зафиксированный случай за последнее время, передаёт телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

По его данным, заражённым оказался мужчина, который 14 марта приехал в Сергиев Посад из Чувашии вместе с приятелем, у которого уже были выявлены симптомы заболевания. В настоящее время продолжается проведение противоэпидемических мероприятий.