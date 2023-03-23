В Подмосковье госпитализирован четвёртый житель Чувашии с сибирской язвой
"Рен-ТВ": В Подмосковье госпитализировали ещё одного жителя Чувашии с сибирской язвой
В Московской области госпитализировали ещё одного жителя Чувашии с сибирской язвой. Это уже четвёртый зафиксированный случай за последнее время, передаёт телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.
По его данным, заражённым оказался мужчина, который 14 марта приехал в Сергиев Посад из Чувашии вместе с приятелем, у которого уже были выявлены симптомы заболевания. В настоящее время продолжается проведение противоэпидемических мероприятий.
Напомним, в Чувашии зафиксировали несколько случае заражения сибирской язвой, первые два выявили в деревне Старое Акташево ещё 15 марта, после чего в посёлке ввели карантин. Позже симптомы обнаружили у ещё одного жителя. Mash сообщал, что один из заражённых ездил в Москву и провёл там целую неделю, однако в Роспотребнадзоре эту информацию опровергли. При этом в Подмосковье был госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву. СК возбудил уголовное дело.
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