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23 марта, 06:44

В Подмосковье госпитализирован четвёртый житель Чувашии с сибирской язвой

"Рен-ТВ": В Подмосковье госпитализировали ещё одного жителя Чувашии с сибирской язвой

В Московской области госпитализировали ещё одного жителя Чувашии с сибирской язвой. Это уже четвёртый зафиксированный случай за последнее время, передаёт телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

По его данным, заражённым оказался мужчина, который 14 марта приехал в Сергиев Посад из Чувашии вместе с приятелем, у которого уже были выявлены симптомы заболевания. В настоящее время продолжается проведение противоэпидемических мероприятий.

Названы лучшие способы защиты от сибирской язвы, которой заразился ещё один россиянин

Названы лучшие способы защиты от сибирской язвы, которой заразился ещё один россиянин

Напомним, в Чувашии зафиксировали несколько случае заражения сибирской язвой, первые два выявили в деревне Старое Акташево ещё 15 марта, после чего в посёлке ввели карантин. Позже симптомы обнаружили у ещё одного жителя. Mash сообщал, что один из заражённых ездил в Москву и провёл там целую неделю, однако в Роспотребнадзоре эту информацию опровергли. При этом в Подмосковье был госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву. СК возбудил уголовное дело.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
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