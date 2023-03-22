Чувашский носитель сибирской язвы "нашёлся" в Подмосковье
Пациент с подозрением на сибирскую язву госпитализирован в Подмосковье
В Подмосковье выявили случай подозрения на сибирскую язву. Пациент, прибывший на территорию региона из Чувашии, был госпитализирован. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Московской области.
"Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция", — говорится в заявлении ведомства.
Там заверили, что ситуация находится на контроле. Также Роспотребнадзор опроверг сообщения о том, что пациент пробыл неделю в Москве и был госпитализирован лишь на родине, в Чувашии.
Напомним, в середине марта стало известно о двух случаях сибирской язвы в Чувашии, источником заражения оказалась туша быка. 22 марта выявили третьего заболевшего. Всего же в регионе насчитывается 130 потенциально контактных пациентов.
Сибирская язва — это особо опасная инфекция, вызываемая бактериями Bacillus anthracis. Заразиться можно, ухаживая за больным животным, при забое скота, разделке туши, соприкосновении со шкурами, кожей, при вдыхании инфицированной пыли, костной муки, при употреблении в пищу сырого или недостаточно термически обработанного мяса и через укус насекомого. Также большую опасность несут скотомогильники.
ТАСС / Ura.ru / Анна Майорова