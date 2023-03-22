Чувашский носитель сибирской язвы "нашёлся" в Подмосковье

В Подмосковье выявили случай подозрения на сибирскую язву. Пациент, прибывший на территорию региона из Чувашии, был госпитализирован. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Московской области.

"Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция", — говорится в заявлении ведомства.

Там заверили, что ситуация находится на контроле. Также Роспотребнадзор опроверг сообщения о том, что пациент пробыл неделю в Москве и был госпитализирован лишь на родине, в Чувашии.