Носитель сибирской язвы из Чувашии неделю провёл в Москве

Один из пациентов, заражённых сибирской язвой, ездил из Чувашии в Москву, а диагноз у него подтвердился лишь после возвращения. Об этом сообщает Mash. По данным телеграмм-канала, мужчина провёл в столице около недели.

Всего же в Чувашии насчитывается 130 потенциально контактных пациентов. У троих из них сибирская язва подтверждена визуально и лабораторно.