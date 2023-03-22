Носитель сибирской язвы из Чувашии неделю провёл в Москве
Mash: Один из заражённых сибирской язвой ездил из Чувашии в Москву
Один из пациентов, заражённых сибирской язвой, ездил из Чувашии в Москву, а диагноз у него подтвердился лишь после возвращения. Об этом сообщает Mash. По данным телеграмм-канала, мужчина провёл в столице около недели.
Всего же в Чувашии насчитывается 130 потенциально контактных пациентов. У троих из них сибирская язва подтверждена визуально и лабораторно.
Напомним, о первых двух случаях сибирской язвы в Чувашии стало известно 15 марта. На территории деревни Старое Акташево, где и были зафиксированы оба случая болезни, ввели карантин. А источником заражения оказалась туша быка. Сегодня стало известно о третьем заболевшем из числа контактных лиц.
Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Оно относится к острым и особо опасным инфекциям. Человек может заразиться сибирской язвой, ухаживая за больным животным, при забое скота, разделке туши, соприкосновении с продуктами животноводства (шкурами, кожей, меховыми изделиями, шерстью, щетиной), обсеменёнными спорами возбудителя. Кроме того, заражение может произойти при вдыхании инфицированной пыли, костной муки, при употреблении в пищу сырого или недостаточно термически обработанного мяса заражённого животного или через укус насекомого (слепней, мух-жигалок, комаров). Ещё один источник опасности — почва, а точнее — скотомогильники.
Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков