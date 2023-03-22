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22 марта, 14:01

Носитель сибирской язвы из Чувашии неделю провёл в Москве

Mash: Один из заражённых сибирской язвой ездил из Чувашии в Москву

Один из пациентов, заражённых сибирской язвой, ездил из Чувашии в Москву, а диагноз у него подтвердился лишь после возвращения. Об этом сообщает Mash. По данным телеграмм-канала, мужчина провёл в столице около недели.

Всего же в Чувашии насчитывается 130 потенциально контактных пациентов. У троих из них сибирская язва подтверждена визуально и лабораторно.

Напомним, о первых двух случаях сибирской язвы в Чувашии стало известно 15 марта. На территории деревни Старое Акташево, где и были зафиксированы оба случая болезни, ввели карантин. А источником заражения оказалась туша быка. Сегодня стало известно о третьем заболевшем из числа контактных лиц.

Названы лучшие способы защиты от сибирской язвы, которой заразился ещё один россиянин

Названы лучшие способы защиты от сибирской язвы, которой заразился ещё один россиянин

Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Оно относится к острым и особо опасным инфекциям. Человек может заразиться сибирской язвой, ухаживая за больным животным, при забое скота, разделке туши, соприкосновении с продуктами животноводства (шкурами, кожей, меховыми изделиями, шерстью, щетиной), обсеменёнными спорами возбудителя. Кроме того, заражение может произойти при вдыхании инфицированной пыли, костной муки, при употреблении в пищу сырого или недостаточно термически обработанного мяса заражённого животного или через укус насекомого (слепней, мух-жигалок, комаров). Ещё один источник опасности — почва, а точнее — скотомогильники.

Обложка ©

Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков

Алексей Берковиц
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