Уголовное дело возбуждено после заражения сибирской язвой в Чувашии
СК возбудил дело после заражения сибирской язвой в чувашской деревне Старое Акташево
Уголовное дело после заражения людей сибирской язвой возбуждено в Чувашии, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Расследование открыто по статье "Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений". По данным ведомства, житель деревни Старое Акташево в личном подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, заражённого сибирской язвой. Мужчина не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару и с 2022 года не прививал их против этого вируса. В результате опасную болезнь выявили у соседа подозреваемого, который участвовал в забое бычка, и его супруги. Позже стало известно, что сибирской язвой заразился ещё один местный житель.
Лайф также писал, что в деревне Старое Акташево, где проживали заразившиеся, ввели карантин. А на территории Цивильского муниципального округа, в который входит населённый пункт, действует режим ЧС.
Unsplash