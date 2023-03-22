Уголовное дело возбуждено после заражения сибирской язвой в Чувашии

Расследование открыто по статье "Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений". По данным ведомства, житель деревни Старое Акташево в личном подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, заражённого сибирской язвой. Мужчина не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару и с 2022 года не прививал их против этого вируса. В результате опасную болезнь выявили у соседа подозреваемого, который участвовал в забое бычка, и его супруги. Позже стало известно, что сибирской язвой заразился ещё один местный житель.