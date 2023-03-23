Лайф публикует видео из деревни в Чувашии, закрытой на карантин из-за сибирской язвы
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео из деревни Старое Акташево в Чувашии, которую закрыли на карантин из-за случаев заражения сибирской язвой. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проводят расследование, чтобы установить, кому ещё успели продать мясо инфицированного быка.
Закрытая на карантин из-за случаев сибирской язвы деревня Старое Акташево в Чувашии. Видео © SHOT
"Хозяева забили бычка и непосредственно реализовали мясо в неизвестном направлении. Вот сейчас стоит очень большая проблема, надо это мясо найти, чтобы оно не попало на прилавки и особенно в детские учреждения, школьные учреждения, столовые", — отметил руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашии Александр Шакин.
Он пояснил, что сибирская язва — особо опасное заболевание, которое распространяется с помощью спор, в том числе в мясе, которые могут сохраняться в течение сотни лет.
В свою очередь глава Цивильского муниципального округа Алексей Иванов добавил, что сейчас вырабатывается комплекс мер для мониторинга ситуации в течение ближайших 20 дней. Также в месте очага инфекции установлены дезбарьеры. Иванов напомнил, что сибирская язва не передаётся воздушно-капельным путём, и отметил, что рисков для заражения нет.
Напомним, в середине марта стало известно о двух случаях сибирской язвы в Чувашии, источником заражения оказалась туша быка. 22 марта сообщалось о третьем пациенте с подозрением на инфекцию, а 23 марта — о четвёртом. Два последних случая зафиксированы в Московской области, оба госпитализированных приехали в регион из Чувашии. Впрочем, в подмосковных случаях предварительные диагнозы сибирскую язву не подтвердили. В Чувашии же возбуждено уголовное дело.