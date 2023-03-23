Анализы пока не подтвердили сибирскую язву у двух пациентов в Подмосковье
Минздрав Подмосковья подтвердил два случая подозрения на сибирскую язву
В больницах Подмосковья действительно находятся два пациента с подозрением на сибирскую язву, но предварительные анализы не подтвердили диагноз. Об этом сообщили в областном Минздраве.
"Пациенты помещены в мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов. Проведён полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы", — рассказали ТАСС в ведомстве.
Напомним, в середине марта стало известно о двух случаях сибирской язвы в Чувашии, источником заражения оказалась туша быка. 22 марта выявили третьего пациента с подозрением на инфекцию, а 23 марта — четвёртого. Два последних случая зафиксированы в Подмосковье, оба госпитализированных приехали в регион из Чувашии.
Shutterstock