Случай сибирской язвы у скота выявили в Туве
В Кызылском районе Тувы выявлен случай сибирской язвы у крупного рогатого скота, введён карантин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Кызылском районе Тувы введён карантин из-за случая заражения КРС (крупного рогатого скота) сибирской язвой. <…> Возбудитель сибирской язвы был выявлен у коровы в личном подсобном хозяйстве местного жителя", — говорится в сообщении.
А в середине марта стало известно о двух случаях сибирской язвы в Чувашии, источником заражения оказалась туша быка. На территории деревни Старое Акташево, где и были выявлены оба заболевших, ввели карантин, а мясо заражённого животного утилизировали. Позднее появилась информация о двух случаях заражения в Подмосковье, однако диагноз у пациентов не подтвердился.
Сибирская язва — это опасная инфекция, которую вызывают бактерии Bacillus anthracis. Человек может заразиться ею от больного животного. Также большую опасность несут скотомогильники. При этом сибирская язва не передаётся от человека к человеку.
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