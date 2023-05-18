Случай сибирской язвы у скота выявили в Туве

В Кызылском районе Тувы выявлен случай сибирской язвы у крупного рогатого скота, введён карантин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Кызылском районе Тувы введён карантин из-за случая заражения КРС (крупного рогатого скота) сибирской язвой. <…> Возбудитель сибирской язвы был выявлен у коровы в личном подсобном хозяйстве местного жителя", — говорится в сообщении.

Сибирская язва — это опасная инфекция, которую вызывают бактерии Bacillus anthracis. Человек может заразиться ею от больного животного. Также большую опасность несут скотомогильники. При этом сибирская язва не передаётся от человека к человеку.