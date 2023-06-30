Появились тревожные новости о состоянии заболевшего сибирской язвой тувинца

Заразившийся сибирской язвой 24-летний тувинец находится в тяжёлом состоянии, рассказала его бабушка. По её словам, внуку несколько раз вызывали скорую помощь.

"Сначала 26 июня температура была. <…> Мы сходили уже в больницу. <…> С 23 июня лежал дома, скорую вызывали, вчера тоже скорую помощь опять вызывали", — отметила женщина в беседе с телеканалом "360".

Она добавила, что её внук в особенности жаловался на затруднённое дыхание. После этого медики сделали молодому человеку укол и госпитализировали. Тогда и выяснилось, что пациент заразился сибирской язвой. При этом остальные члены семьи заболевшего чувствуют себя нормально.

Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание, которое проявляется в виде карбункулов на коже и повышения температуры тела. Источником инфекции являются дикие и домашние животные. Летальность при генерализованной форме инфекции достигает 80–100%.