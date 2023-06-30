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30 июня, 09:04

Заразившийся сибирской язвой тувинец после забоя сам съел внутренности лошади

SHOT: Заразившийся сибирской язвой житель Тувы ел внутренности забитой лошади

<p>Карантинные меры у села Бижиктиг-Хая в Туве, где мужчина заразился сибирской язвой. Фото © <a href="https://t.me/proctuva/3749" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Республики Тыва</a></p>

Карантинные меры у села Бижиктиг-Хая в Туве, где мужчина заразился сибирской язвой. Фото © Прокуратура Республики Тыва

Житель села Бижиктиг-Хая в Туве подхватил сибирскую язву после того, как съел внутренности лошади, которая могла быть заражена. Как пишет SHOT, 24-летний парень разделал животное на продажу на стоянке. После забоя часть внутренностей он сварил и съел сам, а остальное планировал продать.

Село Бижиктиг-Хая в Туве, где мужчина заразился сибирской язвой. Фото © Прокуратура Республики Тыва

Село Бижиктиг-Хая в Туве, где мужчина заразился сибирской язвой. Фото © Прокуратура Республики Тыва

Карантинные меры у села Бижиктиг-Хая в Туве, где мужчина заразился сибирской язвой. Фото © Прокуратура Республики Тыва

Карантинные меры у села Бижиктиг-Хая в Туве, где мужчина заразился сибирской язвой. Фото © Прокуратура Республики Тыва

Телеграм-канал уточняет, что диагноз "сибирская язва" у пациента уже подтверждён. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора обследуют всех, кто контактировал с ним.

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Напомним, житель села Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района Тувы был госпитализирован с подозрением на сибирскую язву. Выяснилось, что мужчина участвовал в забое лошади, спустя несколько дней ему стало плохо. Сейчас состояние заболевшего оценивается как тяжёлое. Прокуратура, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, медики и ветеринары проводят проверку. На территории района введены карантин и режим ЧС.

Александра Вишнякова
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