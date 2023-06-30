Заразившийся сибирской язвой тувинец после забоя сам съел внутренности лошади
SHOT: Заразившийся сибирской язвой житель Тувы ел внутренности забитой лошади
Карантинные меры у села Бижиктиг-Хая в Туве, где мужчина заразился сибирской язвой. Фото © Прокуратура Республики Тыва
Житель села Бижиктиг-Хая в Туве подхватил сибирскую язву после того, как съел внутренности лошади, которая могла быть заражена. Как пишет SHOT, 24-летний парень разделал животное на продажу на стоянке. После забоя часть внутренностей он сварил и съел сам, а остальное планировал продать.
Село Бижиктиг-Хая в Туве, где мужчина заразился сибирской язвой. Фото © Прокуратура Республики Тыва
Карантинные меры у села Бижиктиг-Хая в Туве, где мужчина заразился сибирской язвой. Фото © Прокуратура Республики Тыва
Телеграм-канал уточняет, что диагноз "сибирская язва" у пациента уже подтверждён. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора обследуют всех, кто контактировал с ним.
Напомним, житель села Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района Тувы был госпитализирован с подозрением на сибирскую язву. Выяснилось, что мужчина участвовал в забое лошади, спустя несколько дней ему стало плохо. Сейчас состояние заболевшего оценивается как тяжёлое. Прокуратура, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, медики и ветеринары проводят проверку. На территории района введены карантин и режим ЧС.