Заразившийся сибирской язвой тувинец после забоя сам съел внутренности лошади

Житель села Бижиктиг-Хая в Туве подхватил сибирскую язву после того, как съел внутренности лошади, которая могла быть заражена. Как пишет SHOT, 24-летний парень разделал животное на продажу на стоянке. После забоя часть внутренностей он сварил и съел сам, а остальное планировал продать.

Село Бижиктиг-Хая в Туве, где мужчина заразился сибирской язвой. Фото © Прокуратура Республики Тыва

Карантинные меры у села Бижиктиг-Хая в Туве, где мужчина заразился сибирской язвой. Фото © Прокуратура Республики Тыва

Телеграм-канал уточняет, что диагноз "сибирская язва" у пациента уже подтверждён. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора обследуют всех, кто контактировал с ним.