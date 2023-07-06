В Туве подтверждён пятый случай сибирской язвы

В Туве выявили пятый случай заболевания сибирской язвой. Об этом сообщило управление регионального Роспотребнадзора.

"В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тыва зарегистрирован ещё один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтверждённых случаев заболевания достигло пяти", — говорится в сообщении.

Напомним, новая вспышка заболевания произошла в Туве в конце июня. Первым заболевшим стал житель села Бижиктиг-Хая, который забил лошадь и съел её внутренности. Прокуратура, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, медики и ветеринары начали проверку, а на территории района ввели карантин и режим ЧС. Позже стало известно ещё о трёх заболевших.