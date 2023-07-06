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6 июля, 09:19

В Туве подтверждён пятый случай сибирской язвы

<p>Карантинные меры у села Бижиктиг-Хая в Туве, где мужчина заразился сибирской язвой. Фото © <a href="https://t.me/proctuva/3749" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Республики Тыва</a></p>

Карантинные меры у села Бижиктиг-Хая в Туве, где мужчина заразился сибирской язвой. Фото © Прокуратура Республики Тыва

В Туве выявили пятый случай заболевания сибирской язвой. Об этом сообщило управление регионального Роспотребнадзора.

"В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тыва зарегистрирован ещё один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтверждённых случаев заболевания достигло пяти", — говорится в сообщении.

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Напомним, новая вспышка заболевания произошла в Туве в конце июня. Первым заболевшим стал житель села Бижиктиг-Хая, который забил лошадь и съел её внутренности. Прокуратура, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, медики и ветеринары начали проверку, а на территории района ввели карантин и режим ЧС. Позже стало известно ещё о трёх заболевших.

Александра Вишнякова
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