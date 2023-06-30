Вирусолог дал прогноз о распространении сибирской язвы из-за заболевшего тувинца

Вирус сибирской язвы от человека к человеку практически не передаётся. Об этом сообщил журналистам доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, эта болезнь опасна в первую очередь для животных. Человек, который контактирует с больными животными, тоже может заразиться, а без лечения 50% заражённых людей могут умереть, предупредил эксперт.

"С больным животным человек должен контактировать в перчатках, маске и специальном костюме. Особенно если в этом регионе уже возникли случаи сибирской язвы. В основном нужно следить за контактами с больными животными", — приводит слова Альтштейна RT.

Сибирская язва — это очень опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Среди животных наиболее восприимчивы к сибирской язве коровы, овцы, лошади, козы, верблюды, свиньи, олени. Они заражаются через корм, воду или укусы насекомых. Также чувствительны к инфекции белые мыши, морские свинки, кролики, хомяки, обезьяны, более устойчивы к заражению собаки и кошки. Случаи сибирской язвы у животных, как правило, встречаются в летний и осенний сезоны. Больное животное выделяет возбудителя в окружающую среду с мочой, калом, слюной.