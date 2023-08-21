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21 августа, 08:19

Губернатор объяснил, что за громкие звуки услышали жители Ростова

Голубев: Хлопок над Ростовом произошёл из-за перехода самолёта на сверхзвук

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил, что звук "взрыва", который услышали жители Ростова-на-Дону, вызван переходом самолёта на сверхзвук.

"В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолёта на сверхзвук", — написал он в телеграм-канале, призвав граждан сохранять спокойствие.

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Напомним, ранее утром 21 августа жители Ростова-на-Дону сообщили о громком звуке взрыва. Момент с "хлопком" попал на видео, которое опубликовал Лайф.

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ТАСС / Эрик Романенко

Александра Вишнякова
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    Комментарий

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    Алексейсегодня в 08:45

    Совсем людей за идиотов считают))) СВЕРХ ЗВУК))))))))))))))))))))) тут даже обычному обывателю если немного поразмыслить и понимать место нахождение аэродромов, то он придёт к выводу, что над Ростовом на сверх звук никак никто выходить не может)

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