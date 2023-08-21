Губернатор объяснил, что за громкие звуки услышали жители Ростова
Голубев: Хлопок над Ростовом произошёл из-за перехода самолёта на сверхзвук
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил, что звук "взрыва", который услышали жители Ростова-на-Дону, вызван переходом самолёта на сверхзвук.
"В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолёта на сверхзвук", — написал он в телеграм-канале, призвав граждан сохранять спокойствие.
Напомним, ранее утром 21 августа жители Ростова-на-Дону сообщили о громком звуке взрыва. Момент с "хлопком" попал на видео, которое опубликовал Лайф.
ТАСС / Эрик Романенко