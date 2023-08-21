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21 августа, 11:43

Уровень безработицы с начала года снизился в 71 регионе РФ

С начала 2023 года в 71 регионе России снизился уровень безработицы. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Там также добавили, что в девяти регионах страны показатели безработицы увеличились. В остальных субъектах изменений нет.

"Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то, согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте", — отметила Голикова.

Она указала, что в центрах занятости страны безработными числятся 493 тысячи человек. Этот показатель меньше, чем в начале этого года, на 71 тысячу. По словам Голиковой, на портале "Работа России" число вакансий увеличилось на 222 тысячи. Сейчас для соискателей доступно 1,8 миллиона рабочих мест.

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В аппарате вице-премьера указали, что более 35 тысяч человек получили работу по программе субсидирования найма. А 105 тысяч — трудоустроились после бесплатного переобучения по нацпроекту "Демография". В 35 субъектах более трёх тысяч работников предприятий ОПК отправили на переподготовку.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень безработицы в стране снизился до исторического минимума.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Илья Суриков
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