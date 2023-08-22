На следующей неделе ждут новый поворот курса рубля: Что повлияет на валюту и сколько будет стоить доллар На 28 августа придётся пик налоговых платежей. После этого исчезнет важный фактор влияния на курс рубля. Какие опасения появились у экономистов и сколько будет стоить валюта к концу августа? 21 августа, 22:41 Изменился прогноз курса рубля на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев

Каких событий ждут и опасаются экономисты

После коррекционного укрепления рубль вновь начал незначительно ослабевать. Это произошло на фоне сохраняющихся структурных дисбалансов и высоких геополитических рисков. В пользу укрепления рубля играют высокая ключевая ставка ЦБ, ожидания дополнительных мер валютного регулирования и продажи экспортёров перед уплатой налогов. Однако эти факторы носят временный характер, а проблемы платёжного баланса и бюджетный дефицит остаются нерешёнными. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— В понедельник, 28 августа, будет пик налоговых платежей экспортёров. Соответственно, они уже могут заранее продавать иностранную валюту для исполнения фискальных обязательств. К тому же экспортёры и без этого должны были увеличить такие операции в рамках недавних договорённостей с властями, направленных на стабилизацию курса рубля, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Каких отметок достигнет курс рубля к концу августа

Объём продаж экспортёров может быть небольшим, так как расчёты с дружественными странами за экспорт ведутся в рублях и национальных валютах. Перед пиком налоговых платежей возможно небольшое укрепление рубля до уровня 91–92 рубля за доллар. Более существенное укрепление рубля маловероятно. После завершения налогового периода давление на рубль возобновится. По мере окончания временных поддерживающих факторов в начале следующей недели вероятно ослабление нацвалюты до 96–97 рублей за доллар. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Несмотря на ожидаемое увеличение предложения инвалюты, рубль не спешит укрепляться. Напротив, испытывает периодические просадки. Поэтому, скорее всего, на следующей неделе, когда перестанет действовать фактор налогового периода, рубль может ускорить нисходящую динамику. В этом случае доллар вновь попытается закрепиться над психологически важным уровнем 100 рублей, — считает Дмитрий Бабин.

Существенное укрепление рубля маловероятно в ближайшее время. Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Он добавил, что в последние месяцы российский валютный рынок не реагирует даже на динамику нефтяных цен. В такой ситуации какие-либо события, способные повлиять на тенденции глобальных площадок, вряд ли будут замечены у нас. Геополитика для рубля имеет большее значение, но здесь что-то прогнозировать сейчас не имеет практического смысла.

Лёгкая турбулентность, которую сейчас можно наблюдать на валютном рынке, обусловлена девальвацией. Она же, в свою очередь, проистекает из высокого рублёвого спроса на импорт, который упирается в ограниченный объём поступающей в страну экспортной выручки. Продолжаются трудности с репатриацией валютной выручки за поставленные товары. И также на рынке рублёвого долга наблюдается нисходящая динамика. В частности, индекс гособлигаций RGBI ушел на минимумы с весны 2022 года. Плюс спад нефтяных цен и некоторое усиление глобального доллара. Так охарактеризовал обстановку на рынках частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

— На данный момент рубль стабилизируется после резкого всплеска рыночной волатильности и коррекционного роста от годовых минимумов. До конца месяца важных запланированных событий не ожидается, и котировки, вероятно, попробуют закрепиться в новых торговых диапазонах: 91–97 за доллар, 100–106 за евро, 12,50–13,50 за юань, — считает начальник отдела исследования инвестиционных стратегий "Альфа-Форекса" Спартак Соболев.

Фёдор Сидоров полагает, что в последнюю неделю августа мы не увидим драматической развязки для курса валют. Котировки будут держаться на уровне 95 рублей за доллар, 105 рублей за евро и 13 рублей за юань.

— Я думаю, что в ближайшие несколько дней рубль продолжит укрепляться на фоне продажи валютной выручки экспортёров. При этом не думаю, что на этом фоне мы уйдём ниже уровня в 90 рублей, так как цена и объём экспорта тех же нефтепродуктов в последнее время немного снижаются. Экспортёры с 21 августа теперь будут отчитываться о продаже экспортной выручки и размещении её в банках России, — отметил аналитик канала "Рынки. Деньги. Власть" Сергей Раманинов.

Авторы Нина Важдаева