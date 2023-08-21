В Британии медсестру приговорили к пожизненному за убийство семи новорождённых

В Британии вынесли приговор по громкому делу медсестры Люси Летби. Её признали виновной в убийстве семи новорождённых и покушении на убийство ещё шести детей и приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

"Вы не испытываете сожаления. Нет никаких смягчающих факторов. Преступления имеют достаточную тяжесть, чтобы назначить пожизненный тюремный срок. Вы проведёте остаток своей жизни в тюрьме", — сказал судья коронного суда Манчестера Джеймс Госс.

Ранее жюри присяжных признало 33-летнюю медсестру виновной в убийстве и покушении на убийство 13 младенцев в больнице Честера. Инциденты происходили в 2015–2016 годах. При этом сама Летби вину не признала и объясняла смерть детей другими обстоятельствами.

Дело об убийствах новорождённых стало для знакомых Летби неожиданностью: они рассказывали, что медсестра "производила впечатление доброго и отзывчивого человека", занималась благотворительностью и утверждала преданность профессии.