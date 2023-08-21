В Британии медсестру приговорили к пожизненному за убийство семи новорождённых
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) / Lucy Letby
В Британии вынесли приговор по громкому делу медсестры Люси Летби. Её признали виновной в убийстве семи новорождённых и покушении на убийство ещё шести детей и приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.
"Вы не испытываете сожаления. Нет никаких смягчающих факторов. Преступления имеют достаточную тяжесть, чтобы назначить пожизненный тюремный срок. Вы проведёте остаток своей жизни в тюрьме", — сказал судья коронного суда Манчестера Джеймс Госс.
Ранее жюри присяжных признало 33-летнюю медсестру виновной в убийстве и покушении на убийство 13 младенцев в больнице Честера. Инциденты происходили в 2015–2016 годах. При этом сама Летби вину не признала и объясняла смерть детей другими обстоятельствами.
Дело об убийствах новорождённых стало для знакомых Летби неожиданностью: они рассказывали, что медсестра "производила впечатление доброго и отзывчивого человека", занималась благотворительностью и утверждала преданность профессии.
* Компания Meta* признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.