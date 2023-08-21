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21 августа, 16:05

В Британии медсестру приговорили к пожизненному за убийство семи новорождённых

<p>Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) / <a href="https://www.facebook.com/LucyLetby?hc_ref=ARToqPxx14ajAq1mghaYH8Qk-c88m1-5oCjG5OZwle04R5ZosNuh7MQg_u9vGjf-DmI" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lucy Letby</a></p>

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) / Lucy Letby

В Британии вынесли приговор по громкому делу медсестры Люси Летби. Её признали виновной в убийстве семи новорождённых и покушении на убийство ещё шести детей и приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

"Вы не испытываете сожаления. Нет никаких смягчающих факторов. Преступления имеют достаточную тяжесть, чтобы назначить пожизненный тюремный срок. Вы проведёте остаток своей жизни в тюрьме", — сказал судья коронного суда Манчестера Джеймс Госс.

Ранее жюри присяжных признало 33-летнюю медсестру виновной в убийстве и покушении на убийство 13 младенцев в больнице Честера. Инциденты происходили в 2015–2016 годах. При этом сама Летби вину не признала и объясняла смерть детей другими обстоятельствами.

Медсестра ошпарила кипятком новорождённого во время купания в хабаровском роддоме

Медсестра ошпарила кипятком новорождённого во время купания в хабаровском роддоме

Дело об убийствах новорождённых стало для знакомых Летби неожиданностью: они рассказывали, что медсестра "производила впечатление доброго и отзывчивого человека", занималась благотворительностью и утверждала преданность профессии.

* Компания Meta* признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Александра Вишнякова
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