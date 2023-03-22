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22 марта, 07:20

Медсестра ошпарила кипятком новорождённого во время купания в хабаровском роддоме

Медсестра в роддоме Николаевска-на-Амуре обожгла кипятком младенца во время купания

Медсестра обварила кипятком новорождённого малыша во время купания в роддоме Николаевска-на-Амуре Хабаровского края. Как пишет телеграм-канал Amur Mash, женщина хотела скрыть произошедшее, но правда быстро вскрылась.

Медсестра обварила кипятком новорождённого малыша во время купания в роддоме Николаевска-на-Амуре Хабаровского края. Видео © t.me / Amur Mash

По данным канала, грудного мальчика мыла медсестра, во время купания горячая вода из крана ошпарила ему ягодицы. В результате ребёнок получил сильнейший ожог, но женщина решила скрыть деяние, боясь ответственности. Она оторвала образовавшийся пузырь от травмы, убрала кожу и накрыла место марлевой повязкой.

Мама малыша сразу же обратила внимание на рану: марля прилипала к ней, а оторвав её, женщина увидела ожог. О ситуации она доложила руководству роддома, после чего медсестра извинилась и получила дисциплинарное взыскание. В медицинском учреждении проводят служебное расследование по данному факту.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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