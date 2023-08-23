Совпадения не случайны: с чем связаны загадочные смерти генералов НАТО Запад до сих пор скрывает смерти высокопоставленных офицеров НАТО, которые гибнут в результате ударов по военной инфраструктуре Украины. Их пытаются выдать за несчастные случаи. 32635 32635 "Необъяснимые" смерти генералов НАТО. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Bill Pugliano

Российские военные эксперты заметили, что число скоропостижных смертей офицеров НАТО стало совпадать с ударами Армии России по военным объектам на Украине. Легализация гибели военнослужащих альянса, которые негласно работают на Украине инструкторами, происходит под разными предлогами и в разных странах.

Каким образом 74-летний генерал французской армии Жан-Луи Жоржелен сорвался с горы и как он туда забрался в одиночестве, никто не объясняет. Официальные сводки гласят, что военный упал в районе перевала Фостен, который расположен на высоте 2650 метров. Он руководил операциями в Ливане, Афганистане, Кот-д’Ивуаре на Балканах. В 2010 году переведён в резерв генералитета, за плечами имел около 50 лет службы в войсках.

— Ни разу не увлекающийся альпинизмом генерал в возрасте вдруг неожиданно воспылал любовью к горному туризму и пошёл в поход в Пиренеи, — отмечает военный эксперт Михаил Онуфриенко. — Одним словом, очередной случай необъяснимого стремления генералов блока НАТО к одиночным опасным путешествиям, заканчивающимся обширными травмами, как при близком разрыве тяжёлого боеприпаса.

Также он напоминает, что в начале августа так же странно в штате Мэриленд погиб генерал ВС США — 59-летний Энтони Поттс, — потому что решил в одиночку полетать на частном самолёте и разбился. Известно, что в 2023 году он занимался поддержкой коммуникационных сетей, спутниковых систем, был замечен на совещаниях в Польше. Военный 36 лет посвятил армейской службе как пилот вертолёта AH-64 Apache, а затем как инструктор ВВС Америки. Был на Ближнем Востоке, участвовал во вторжении в Ирак.

В Австралии на военных учениях с США потерпел крушение вертолёт MRH-90 Taipan Минобороны Австралии, который выполнял тренировочную миссию на северо-востоке страны. На его борту находились четверо военнослужащих австралийской армии, после крушения они были объявлены "пропавшими без вести". Что совпало с информацией с Украины, где погибло несколько австралийских офицеров.

Несколько месяцев назад "в горах Мексики разбился вертолёт" с группой офицеров, которые, скорее всего, накануне собирались в ДОФе. Речь идёт о результатах удара гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по центру командования и связи ВСУ под Львовом в начале марта, где погибло более ста офицеров из стран НАТО.

— Целью ВС РФ был запасной командный пункт бывшего Прикарпатского военного округа. В момент удара там находились представители Минобороны Украины, генштаба ВСУ и офицеры НАТО, — сообщал военный обозреватель Виктор Баранец.

Согласно украинским соцсетям, из-под руин разрушенного центра удалось достать около 40 тел погибших. При этом в момент удара там находилось более 200 человек.

Авторы Андрей Лапенков