Под Киевом выделили огромный участок под новое военное кладбище

Согласно документу кабмина, кладбище должно быть создано до 30 августа 2025 года в посёлке Гатное Киевской области. Для благоустройства объекта власти уже выделили два земельных участка площадью 258,73 и 7,96 гектара. На какое количество захоронений рассчитан такой масштабный объект, пока не известно. Для сравнения: на Арлингтонском кладбище в США, площадь которого составляет около 259 гектаров, захоронено порядка 405 тысяч человек.