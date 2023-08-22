Под Киевом выделили огромный участок под новое военное кладбище
Под Киевом решили открыть военное мемориальное кладбище на 266 гектаров
Под Киевом откроют новое военное кладбище площадью 266 гектаров. Об этом говорится в постановлении Правительства Украины.
Согласно документу кабмина, кладбище должно быть создано до 30 августа 2025 года в посёлке Гатное Киевской области. Для благоустройства объекта власти уже выделили два земельных участка площадью 258,73 и 7,96 гектара. На какое количество захоронений рассчитан такой масштабный объект, пока не известно. Для сравнения: на Арлингтонском кладбище в США, площадь которого составляет около 259 гектаров, захоронено порядка 405 тысяч человек.
Ранее Лайф писал, что во Львове достали из могил останки солдат Первой мировой и Великой Отечественной войн, чтобы сделать кладбище ВСУ. Речь идёт об останках 653 человек.
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