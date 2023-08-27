10 смешных фото питомцев, которые явно поругались с фортуной, застряв в очень неоднозначных ситуациях

"А мы никогда и не говорили, что он умный", — marygigi14.

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"Этот дурачок засунул голову в орешек и застрял там", — pepperunderfoot.

Фото © Reddit / pepperunderfoot

"Вхожу в комнату, а там мой щенок спокойно сидит с пакетом чипсов на мордашке", — Nibbler247.

Фото © Reddit / Nibbler247

"Бедная девочка застряла мордой в стакане от молочного коктейля. Она такая дружелюбная, что даже не попыталась стащить его сама. Только что обратилась к нам за помощью", — Jpyzik68.

Фото © Reddit / Jpyzik68

"Этот дурачок опять застрял в пакете", — BMOforlife.

Фото © Reddit / BMOforlife

"Моя собака пыталась съесть бублик. Он застрял", — moomooplatter.

Фото © Reddit / moomooplatter

"Вот это игрушки сейчас в "Хэппи милы" кладут!" — batmaninwonderland.

Фото © Reddit / batmaninwonderland

"Декл обнюхивал окрестности в поисках крошек, но тут что-то пошло не по плану", — maggiemazz29.

Фото © Reddit / maggiemazz29

"Не знаю как, но он умудрился застрять в коробке из-под хлопьев", — missayan.

Фото © Reddit / missayan

"Этот джентльмен был задержан во время ограбления торгового автомата в местной средней школе", — VolusiaSheriff.