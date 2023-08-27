10 смешных фото питомцев, которые явно поругались с фортуной, застряв в очень неоднозначных ситуациях
Казалось бы, у наших домашних животных не жизнь, а сказка! Работать не надо, еда по расписанию — рай на земле. Но даже так бедолаги умудряются встрять в неприятности. Собрали 10 смешных фото питомцев, которые, кажется, явно поругались с фортуной.
"А мы никогда и не говорили, что он умный", — marygigi14.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marygigi14
"Этот дурачок засунул голову в орешек и застрял там", — pepperunderfoot.
Фото © Reddit / pepperunderfoot
"Вхожу в комнату, а там мой щенок спокойно сидит с пакетом чипсов на мордашке", — Nibbler247.
Фото © Reddit / Nibbler247
"Бедная девочка застряла мордой в стакане от молочного коктейля. Она такая дружелюбная, что даже не попыталась стащить его сама. Только что обратилась к нам за помощью", — Jpyzik68.
Фото © Reddit / Jpyzik68
"Этот дурачок опять застрял в пакете", — BMOforlife.
Фото © Reddit / BMOforlife
"Моя собака пыталась съесть бублик. Он застрял", — moomooplatter.
Фото © Reddit / moomooplatter
"Вот это игрушки сейчас в "Хэппи милы" кладут!" — batmaninwonderland.
Фото © Reddit / batmaninwonderland
"Декл обнюхивал окрестности в поисках крошек, но тут что-то пошло не по плану", — maggiemazz29.
Фото © Reddit / maggiemazz29
"Не знаю как, но он умудрился застрять в коробке из-под хлопьев", — missayan.
Фото © Reddit / missayan
"Этот джентльмен был задержан во время ограбления торгового автомата в местной средней школе", — VolusiaSheriff.
Фото © Twitter / VolusiaSheriff
Reddit / batmaninwonderland / missayan