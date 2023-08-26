5 советских кухонных девайсов, которые хозяйки до сих пор берегут как зеницу ока Оглавление Мясорубка Советская соковыжималка Ситечко для чая Чеснокодавилка Сковородки из чугуна и чапельник Вафельница Чудо-печь Решёточка-мантоварка Форма для хвороста Как бы ни ругали Советский Союз, кухонная техника и утварь, которую тогда производили предприятия, служила вечно. Даже сейчас многие домохозяйки предпочитают пользоваться старинными кухонными приборами: они зачастую удобнее и даже эстетичнее современных. 110967 110967 Как бы ни ругали Советский Союз, кухонная техника, которую тогда производили предприятия, служила вечно. Обложка © Фотохроника ТАСС / Н. Желудович

А производили в СССР всё: от миксеров и формочек для кексов до наборов для сыпучих продуктов и узорчатых кастрюль. Красивое, как обычно, стоило дороже. Но часть кухонной утвари пользовалась спросом и в деревенских семьях, и на кухнях зажиточных городских жителей.

Мясорубка

Механическая мясорубка из СССР во многих семьях до сих пор успешно справляется с любым, даже самым жилистым, мясом. И даже с жёсткой дичью. Да, в магазине можно купить новую, почти такую же. Тут самое главное слово — "почти". Главный секрет старой советской мясорубки — это материал, из которого изготовлены нож и решётка, способ их изготовления и плотное прилегание этих деталей друг к другу, за счёт чего мясорубка легко перемалывает жилы и "балонь". К тому же точить ножи на старой мясорубке нужно намного реже. А ещё в ней практически отсутствуют детали из пластика, что делает её ещё более надёжной. Вот умели же раньше делать.

Механическая мясорубка из СССР во многих семьях до сих пор успешно справляется с любым, даже самым жилистым, мясом. Фото © Фотохроника ТАСС

Советская соковыжималка

Главное отличие советских кухонных электроприборов от современных российских и импортных аналогов в том, что они были рассчитаны на большую семью. И советская соковыжималка за один присест могла выдать литр, а то и полтора-два литра сока. Только после этого её следовало очищать от жмыха. Причём на некоторых моделях делать это можно было, не разбирая соковыжималку, одним нажатием клавиши. Гудящая и вибрирующая "шайтан-машинка" просто сбрасывала жмых в специальный контейнер. Многим современным девайсам, способным отжать только стакан сока, за советской соковыжималкой не угнаться. Большая часть их рассчитана на одиноких людей, которые к тому же и сок пьют как птички — по капельке. Очевидно, они до полусмерти напуганы диетологами.

Советская соковыжималка за один присест могла выдать литр, а то и полтора-два литра сока. Фото © Фотохроника ТАСС

Ситечко для чая

Советская промышленность, впрочем, не забывала и про одиночек. Чая в пакетиках тогда не было, и, чтобы одинокий человек не заморачивался завариванием напитка, в СССР выпускали ситечки для заварки. Если помните, на точно такое же ситечко Остап Бендер выменял у Эллочки-людоедки стул из гарнитура старой барыни. Ситечко выпускали вплоть до конца 1980-х годов. Использовали его по-разному: можно было заваривать чай, а можно было — травы. А можно было смешивать: налить горячего чаю и положить туда травы в ситечке. Это была такая своеобразная советская эстетика.

Если помните, на точно такое же ситечко Остап Бендер выменял у Эллочки-людоедки стул из гарнитура старой барыни. Кадр из фильма © "12 стульев", режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk.ru

Чеснокодавилка

Пресс для чеснока — ещё один совершенно бессмертный кухонный прибор из СССР. Был он не у всех, его покупали те, кто любил блюда поострее. Износа ему не было. Кто-то может выразить недовольство, что-де его делали из алюминия. Но, во-первых, пищевой алюминий соответствовал ГОСТу, а во-вторых, вы и сейчас не купите пресс из какого-то другого материала. Вот из пластика и жести — пожалуйста! Алюминиевые изделия тоже есть, но они часто некачественные. Поэтому если у вас всё ещё сохранился советский пресс для чеснока, то почистите его и смело пускайте в дело. И не отдавайте никому.

Пресс для чеснока — ещё один совершенно бессмертный кухонный прибор из СССР. Фото © Shutterstock

Сковородки из чугуна и чапельник

Никаких покрытий и пластика. Сплошная экологичность, практичность и надёжность. Вот что такое чугунная советская сковородка. Если она покрывалась чёрным нагаром и пища начинала пригорать, её просто обжигали в печи или на костре, и она снова становилась как новенькая! Такое не сделаешь ни со сковородкой с покрытием, ни с керамической сковородой. Не проделаешь такой фокус и с современной чугунной сковородкой, так как они часто покрыты эмалью или имеют ручки из металла. Счастлива та хозяйка, которая сумела сохранить столь надёжную утварь. Самые простые советские сковородки не имели даже ручек, к ним полагался чапельник — такая особая съёмная ручка. Им сковороду снимали с огня или просто передвигали. В СССР его делали из металла и дерева. Кстати, советская форма чапельника — до сих пор самая удобная.

Комплект новой кухонной посуды (в который входят сковороды, чайник, кастрюли). Фото © Фотохроника ТАСС / Юряле Кястутис

Вафельница

Конечно, в советское время были и электровафельницы. Но было ещё одно чудо советской инженерной мысли — вафельница обычная. Собственно, это была алюминиевая форма с длинными ручками. Вафельницу нагревали на огне, в неё заливали тесто и клали прямо на решётку газовой плиты. Вафельница нагревалась, вафли жарились. Главное — форму нужно было обильно смазывать сливочным маслом и на огне вовремя перевернуть. Жарить вафли можно было даже на костре. И в этом был несомненный плюс вафельницы: для неё не нужно было электричество. Если она у вас есть, сохраните её — в случае глобального катаклизма пригодится.

Конечно, в советское время были и электровафельницы. Фото © Shutterstock

Чудо-печь

Ещё один советский ретроприбор, который выручит вас в случае ядерной войны, — это чудо-печь. Она помогала советским домохозяйкам, у которых не было духовки. Чудо-печь состояла из трёх частей: поддона, ёмкости для блюда и крышки. Готовили в чудо-печке, помещая её на пламя газовой конфорки. Температуру регулировали, поворачивая крышку с отверстиями, через которые шёл горячий воздух. В чудо-печи пекли пироги, пышки, готовили мясо с картофелем и запеканки. В 1980-х годах даже в провинции появились электрические чудо-печи — в них нагревательные элементы располагались в поддоне по кругу. Но такого восторга уже не было.

Ещё один советский ретроприбор, который выручит вас в случае ядерной войны, — это чудо-печь. Фото © Фотохроника ТАСС / Воронин Сергей

Решёточка-мантоварка

Решёточка была намного дешевле кастрюли-мантоварки. Она представляла собой решётку на ножках. Благодаря раскладывающимся лепесткам она могла поместиться в любую кастрюльку. Манты, или позы, в СССР готовили не везде. Главное, для чего служила эта решёточка во многих семьях, — приготовление паровых котлет для нездоровых членов семьи и восстановление зачерствевшего хлеба. Для этого чёрствую горбушку клали на решётку, под которой кипела вода. Хлеб от пара быстро становился мягким. Сейчас этот девайс можно применить для готовки овощей на пару или по прямому назначению — для приготовления мантов и бууз.

Манты, или позы, в СССР готовили не везде. Фото © Фотохроника ТАСС / А. Ковтун

Форма для хвороста

Это приспособление было больше похоже на клеймо для скота, чем на кухонную утварь. Тем не менее это была довольно обычная по тем временам форма для хвороста. Очевидно, что рецепт такого хвороста отличался от классического. Тесто было жиже. Форму, держа за ручку, окунали в тесто, а потом погружали в кипящее масло. Вредно было — ужас! Но зато вкусно!..

Форма для хвороста. Фото © Shutterstock

Авторы Майя Новик