Звенящая оплеуха Западу: Почему БРИКС обещает стать глобальной русско-китайской матрёшкой Западные СМИ обескуражены заявками на вступление в БРИКС более 20 стран развивающегося мира. 25 августа, 12:05 Президент России Владимир Путин (на экране) принимает участие в 15-м саммите стран БРИКС. Обложка © ТАСС / ЕРА / YESHIEL PANCHIA

Саммит стран БРИКС завершился в столице Южно-Африканской Республики 24 августа. Итогом встречи стало решение о масштабном расширении экономического клуба. В следующем году в состав организации войдёт шесть стран: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Кроме того, в состав союза желают войти ещё 17 стран, которые подали заявки.

Йоханнесбургская декларация стран БРИКС, принятая по итогам встречи, означает, что организация намерена развивать национальные валюты в торговле, расширять сотрудничество между странами в таких сферах, как спорт, туризм и безопасность.

Что означает расширение БРИКС для Запада

Магнит БРИКС обещает втянуть в свою орбиту все крупные государства мира. Новый состав БРИКС будет контролировать уже 80% мировой добычи нефти. На это повлияет включение Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана. А рост ВВП составит 30% от мирового и превысит 30 триллионов долларов. После расширения с 1 января 2024 года население стран – участниц БРИКС будет превосходить G7 практически в пять раз.

Первая реакция западных политиков и СМИ уже демонстрирует непонимание и растерянность. Личным поражением для Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля называет Berliner Zeitung расширение БРИКС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор (справа налево) во время встречи. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

— Скоро почти половина человечества, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, присоединится к этому "поистине глобальному союзу". Поэтому главе евродипломатии, который воспринимает "Европу как сад, а весь остальной мир — как джунгли", следовало бы "осознать ограниченность власти ЕС". "Эпоха, когда Европа могла господствовать над миром, давно прошла", — констатирует Berliner Zeitung.

Британская The Guardian отмечает, что около двух десятков стран официально подали заявки на вступление в клуб со всего Глобального Юга. На саммите присутствовали также 50 других глав государств и правительств, что подчёркивает, по словам лидеров БРИКС, его привлекательность. Официальные лица США преуменьшают вероятность того, что БРИКС станет геополитическим соперником, описывая блок как весьма разнообразную совокупность стран, включающую как друзей, так и соперников. Несмотря на разногласия, лидеры БРИКС выразили общее убеждение в том, что в международной системе доминируют западные государства и институты и что она не служит интересам развивающихся стран. Саммит подчеркнул и разногласия с Западом по поводу войны на Украине, и поддержку, которую Россия получает от своих партнёров по БРИКС в период её глобальной изоляции.

В Америке The Wall Street Journal назвала победой КНР и России присоединение к БРИКС ещё шести стран на фоне противостояния с Западом. Так Москва ищет возможности ослабить влияние западных санкций.

В Newsweek предположили, что Пекин и Москва использовали встречу как возможность нанести удар по США, потенциал серьёзных стратегических последствий для Вашингтона явно присутствует. New York Times лишь констатирует, что БРИКС стремится бросить вызов доминированию возглавляемых Западом площадок, таких как "Большая семёрка" и Всемирный банк.

— Реакция и расстройство западных политиков объяснимы. За расширение БРИКС выступали Россия и Китай, Бразилия и Индия демонстрировали более сдержанную позицию по этому вопросу, так как две эти страны имеют крепкие связи с западными экономическими организациями. Поэтому в ЕС надеялись, что результаты встречи будут более скромными. Результат саммита в Йоханнесбурге вызвал неприятный осадок у главы Европарламента Жозепа Борреля. Новые члены БРИКС являются головной болью для Европы. Например, Иран. А Саудовская Аравия и её ресурсы крайне важны для ЕС и США. Европолитики хорошо понимают, что союз создаёт альтернативную реальность, в которой места Западу больше нет, — пояснил Лайфу доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев.

На саммите БРИКС были подчёркнуты международный статус организации и привлекательность её формата. Почти 23 страны, официально подавшие заявки, — это много. В то же время итоги саммита стали ударом по попыткам главы США укрепить американское влияние в развивающемся мире, напоминает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

— БРИКС и близко не стоит по уровню интеграции, если сравнивать с НАТО, Евросоюзом или "Большой семёркой". Но сам факт, что союз стран развивающегося мира стал неким магнитом, который привлекает другие страны, для Запада является угрозой для американоцентричного мира, — считает Геворг Мирзаян.

По его словам, западные политики долго убеждали себя и всех остальных, что западная модель развития — единственно возможная и привлекательная в мире. А теперь их убеждения разрушаются созданием иной альтернативы, которая пугает и угнетает западных политиков.

Авторы Елена Стафеева