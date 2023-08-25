Опасный итог: Во Франции рассказали, чем обернётся для США расширение БРИКС
Французский политик Филиппо: Принятие новых стран в БРИКС ослабляет США
Французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что принятие в состав БРИКС новых стран-членов говорит об ослаблении Соединённых Штатов. Об этом политический деятель написал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).
"Глобальная геополитическая революция! На саммите БРИКС объявили о принятии шести новых стран-членов: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов!" — заявил Филиппо.
При этом политик подчеркнул, что шесть из девяти нефтедобывающих стран теперь входят в БРИКС. По его словам, этот фактор может привести к ослаблению США.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС официально объявил, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдёт шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Членство вступает в силу с 1 января 2024 года.
Pixabay