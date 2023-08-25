Опасный итог: Во Франции рассказали, чем обернётся для США расширение БРИКС

Французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что принятие в состав БРИКС новых стран-членов говорит об ослаблении Соединённых Штатов. Об этом политический деятель написал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

"Глобальная геополитическая революция! На саммите БРИКС объявили о принятии шести новых стран-членов: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов!" — заявил Филиппо.

При этом политик подчеркнул, что шесть из девяти нефтедобывающих стран теперь входят в БРИКС. По его словам, этот фактор может привести к ослаблению США.