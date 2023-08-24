Лавров рассказал, планируют ли менять название БРИКС из-за расширения
Лавров: В БРИКС выступили за сохранение названия после принятия новых стран
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выступают за сохранение названия сообщества после того, как в его состав войдут новые государства, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Все — за то, чтобы название осталось. Это уже стало брендом. И никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного", — сказал он в ходе пресс-конференции.
Лавров отметил: все понимают, что лучше оставить всё как есть. Это, по его словам, подчеркнёт преемственность работы.
Напомним, саммит БРИКС прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. Сегодня члены объединения приняли итоговую декларацию и объявили о членстве в организации с 2024 года шести новых стран: Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.
VK / МИД России