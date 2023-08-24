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24 августа, 14:05

Лавров рассказал, планируют ли менять название БРИКС из-за расширения

Лавров: В БРИКС выступили за сохранение названия после принятия новых стран

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выступают за сохранение названия сообщества после того, как в его состав войдут новые государства, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Все за то, чтобы название осталось. Это уже стало брендом. И никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Лавров отметил: все понимают, что лучше оставить всё как есть. Это, по его словам, подчеркнёт преемственность работы.

"Символ ухода от диктата Запада": В Госдуме назвали историческим саммит БРИКС в ЮАР

"Символ ухода от диктата Запада": В Госдуме назвали историческим саммит БРИКС в ЮАР

Напомним, саммит БРИКС прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. Сегодня члены объединения приняли итоговую декларацию и объявили о членстве в организации с 2024 года шести новых стран: Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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