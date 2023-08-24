Лавров рассказал, планируют ли менять название БРИКС из-за расширения

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выступают за сохранение названия сообщества после того, как в его состав войдут новые государства, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Все — за то, чтобы название осталось. Это уже стало брендом. И никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Лавров отметил: все понимают, что лучше оставить всё как есть. Это, по его словам, подчеркнёт преемственность работы.