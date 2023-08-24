Состоявшийся в ЮАР саммит БРИКС можно без преувеличения назвать историческим, так как он стал символом разворота к многополярному миру и ухода от диктата Запада. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Амир Хамитов.

Особое внимание парламентарий обратил на то, что БРИКС способствует укреплению отношений Москвы и Пекина. В частности, на земли Дальнего Востока в ближайшей перспективе планируется привлечь китайских инвесторов, что поспособствует наполнению этих территорий как деньгами, так и современными технологиями.

На прошедшем саммите Россия и Китай показали себя защитниками развивающихся стран и выступили единым фронтом в поддержку многополярного мира. А это, по мнению Хамитова, говорит о том, что дружеские отношения двух стран уже вышли за рамки экономического сотрудничества, а значит, и БРИКС имеет все шансы стать и силовым блоком.

"Кроме того, в ближайшее время БРИКС может быть расширен за счёт других стран: Аргентины, Ирана, Саудовской Аравии, Эфиопии, Египта и ОАЭ. Эти государства уже официально приглашены в союз. Такое расширение ещё более повысит престижность БРИКС и откроет двери в Арабский мир, сделав политику содружества более независимой от линии США", — отметил собеседник Лайфа.

В заключение он добавил, что многочисленные попытки помешать проведению саммита БРИКС с треском провалились. Это свидетельствует о том, что всё большее число стран стремятся к освобождению от доминирования Запада. На наших глазах фактически происходит смена эпох, и РФ предстоит играть в новом миропорядке одну из главных ролей, резюмировал депутат.