Лула да Силва: ВВП БРИКС после расширения составит 37% от мирового

Валовой внутренний продукт БРИКС после того, как в состав объединения войдут новые страны, составит 37% от мирового. Такое заявление по итогам 15-го саммита союза сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Теперь ВВП БРИКС возрастёт до 37% от мирового ВВП по паритету покупательной способности, а в самом объединении будут проживать 46% мирового населения", — сказал он на пресс-конференции.

После принятия новых стран БРИКС будет обладать 44,35% мировых запасов нефти, пишет ТАСС. На участников объединения приходится 48,5 миллиона квадратных километров, что составляет 36% площади Земли. Причём это более чем в два раза по сравнению с показателями G7. Также совокупное население БРИКС составит 3,6 миллиарда человек, что в четыре раза больше числа жителей стран – участниц "Группы семи".