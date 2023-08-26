"Пригожин жив": Для чего на Западе продвигают версию, что глава вагнеровцев не пострадал Почему ряд политиков Европы и западные СМИ обсуждают версию инсценировки гибели руководства группы "Вагнер". 25 августа, 22:40 Почему ряд политиков Европы и западные СМИ обсуждают версию инсценировки гибели руководства группы "Вагнер". Обложка © Getty Images / Anadolu Agency

Тон реакции Запада на гибель руководства группы "Вагнер" Евгения Пригожина и его заместителей задал миллиардер и бизнесмен Илон Маск, предположив, что падение самолёта было "психологической операцией". В западных СМИ также появилось множество версий об инсценировке катастрофы.

В Великобритании журналисты спекулируют в ключе, что Евгений Пригожин может быть жив. Ведущая Sky News передаёт слова министра обороны Великобритании, который сказал, что Пригожин погиб, но убедительных доказательств этого до сих пор нет. Московский собкор Диана Магней комментирует ситуацию, что, мол, всё зависит от того, какие именно доказательства предъявит Кремль.

Основатель частной военной компании Евгений Пригожин во время презентации проекта "ЧВК "Вагнер". Второй фронт". Фото © ТАСС / Лев Бородин

Журналисты рассуждают о том, находился ли на борту сам лидер военной компании Пригожин или там был его двойник. Возникшие сомнения подпитывают временная невозможность опознания тел погибших и необходимость проведения экспертизы ДНК.

Итальянская газета Il Fatto Quotidiano напоминает, что близкие к группе "Вагнер" источники ещё 21 августа публиковали в Сети свежие фотографии Евгения Пригожина в Африке. Издание напоминает, что месяц назад The New York Times писала о существовании двойников Евгения Пригожина, которые должны запутывать след и помогать избежать возможных покушений на лидера "Вагнера". Также в СМИ пытаются отыскать семьи командиров, но этот процесс пока не увенчался успехом.

Ряд экспертов делают вывод, что на Западе действительно обсуждаются версии, что Евгений Пригожин не погиб и появится через некоторое время в Африке с изменённой внешностью, чтобы продолжить бизнес в интересах России. Видео © t.me / glavmedia

Ряд экспертов делают вывод, что на Западе действительно обсуждаются версии, что Евгений Пригожин не погиб и появится через некоторое время в Африке с изменённой внешностью, чтобы продолжить бизнес в интересах России.

— Западу нужен был "Вагнер", но не тот, который выполняет задания российского руководства, например помогает странам Африки отстаивать независимость. Им нужен демонизированный "Вагнер", оказывающий давление на РФ. В то же время Польша при помощи опасений о близости группы "Вагнер" к своей границе требовала у США поставки вооружения. То есть им фактически была необходима зловещая фигура "российского империализма", как они это формулируют. Сила, которая могла появиться в любой точке земного шара. И тут произошла трагедия. Отсюда в рядах русофобствующих политиков царит разочарование. Поэтому и появляются заявления о мистификации авиакатастрофы, которая легко может оказаться и терактом, — считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев.

Журналисты рассуждают о том, находился ли на борту лидер военной компании Пригожин, или там был его двойник. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Учитывая, что 90% информации о России на Западе — это абсурд, который существует на протяжении десятилетий, многие события толкуются против нашей страны, уверен эксперт. По его мнению, такие стены изо льда рано или поздно растают.

— Конспирологические теории по поводу гибели Пригожина из разряда тех же идей, что Элвис Пресли жив. Некоторое время существовала теория, что жестокое убийство Каддафи на камеру также было постановочным роликом, — объясняет глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Теперь аналогичные мысли по поводу падения самолёта возникают на Западе. Пока идёт расследование, рано говорить о том, могла ли это быть диверсия украинской разведки, или это несчастный случай, жертвой которого может стать любой из нас. Ведь никто не застрахован от подобной участи.

Авторы Елена Стафеева