Голодная выдра утащила из британского отеля карпов и попала на видео

Британский отель Grosvenor Pulford Hotel & Spa в городе Честер понёс многотысячный ущерб из-за дикой выдры, которая украла из прудов гостиницы редких карпов кои. Ночную охоту животного запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщила газета The Daily Telegraph.

По информации издания, всего хищник успел полакомиться 50 рыбами. Стоимость каждой из них превышает 2,5 тысячи долларов. Суммарно ужин выдры обошёлся отелю в 126 тысяч долларов, подсчитали британские журналисты.

В Британии выдра украла из отеля рыбу на 126 тысяч долларов

"Мы стараемся найти выход, чтобы избежать дальнейших потерь. Наши разноцветные карпы не только привлекающие внимание обитатели нашего сада, которые в течение долгих лет наслаждались счастливой, непотревоженной жизнью на нашей территории, но также значительная инвестиция в наш отель", — высказался о произошедшем владелец гостиницы Эндрю Нельсон.