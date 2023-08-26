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26 августа, 11:46

Губернатор Гладков: Системы ПВО сбили украинский БПЛА на подлёте к Белгороду

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник на подлёте к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлёте к городу", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

МО РФ: Средства ПВО уничтожили беспилотник в Истринском районе Подмосковья

МО РФ: Средства ПВО уничтожили беспилотник в Истринском районе Подмосковья

Другой украинский беспилотник был уничтожен в Белгородской области сегодня утром. Как сообщили в Минобороны, системы ПВО сбили его в Шебекинском районе.

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ТАСС / Александр Полегенько

Матвей Константинов
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