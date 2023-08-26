Губернатор Гладков: Системы ПВО сбили украинский БПЛА на подлёте к Белгороду
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник на подлёте к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлёте к городу", — написал он в своём телеграм-канале.
Глава региона добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Другой украинский беспилотник был уничтожен в Белгородской области сегодня утром. Как сообщили в Минобороны, системы ПВО сбили его в Шебекинском районе.
Обложка ©
ТАСС / Александр Полегенько