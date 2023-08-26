Российские военные впервые выиграли крупный турнир по регби

Сборная Вооружённых сил России впервые в истории выиграла чемпионат Международного совета военного спорта (CISM) по регби-7 благодаря победе над командой Южно-Африканской Республики (ЮАР). Игра завершилась со счётом 19:12, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Состязания проходили в Москве 24–26 августа.

"Президент CISM полковник ВС Бразилии Ролим Фильо Нилтон Гомес вручил кубок чемпионата Международного совета военного спорта по регби-7 сборной команде Вооружённых сил России, которая стала первым чемпионом в истории совета", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Второе место заняла сборная Южно-Африканских национальных сил обороны, бронзовую медаль выиграла Шри-Ланка, а четвёртое и пятое место разделили команды Бангладеш и Белоруссии.