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8 августа, 08:34

Министр обороны Нидерландов дала солдатам приказ из-за фото с российскими военными на турнире

Голландским солдатам запретили пересекаться с россиянами на соревнованиях

Минобороны Нидерландов запретило солдатам участвовать в спортивных соревнованиях, в которых участие принимают и российские или белорусские военнослужащие. Об этом узнал телеканал NOS.

По его данным, приказ дала лично министр обороны Кайса Олленгрен после того, как две недели назад голландские солдаты приняли участие в турнире по дзюдо в Доминиканской Республике, организованном Международным советом военного спорта (CISM), где также были и российские военные.

Открытие турнира по дзюдо в Доминиканской Республике. Фото © CISM

Открытие турнира по дзюдо в Доминиканской Республике. Фото © CISM

Во время состязания в Сети появилась фотография солдат с флагами России и Нидерландов всего в нескольких метрах друг от друга на церемонии открытия турнира. По словам Олленгрен, они находились рядом друг с другом, потому что совет военного спорта располагает страны в алфавитном порядке на основе их написания по-французски. Министр отметила, что ни у неё, ни у командующего вооружёнными силами не запрашивалось разрешение на участие в турнире по дзюдо.

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А в 1/32 финала чемпионата мира украинская фехтовальщица Ольга Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой. Вместо этого она выставила саблю вперёд. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, но её отстранили от турнира. Харлан даже вручили чёрную карту. Но позже Международная федерация фехтования FIE отменила рукопожатия на турнирах, а затем и чёрную карту Харлан.

Обложка ©

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Андрей Бражников
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