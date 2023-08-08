Министр обороны Нидерландов дала солдатам приказ из-за фото с российскими военными на турнире

По его данным, приказ дала лично министр обороны Кайса Олленгрен после того, как две недели назад голландские солдаты приняли участие в турнире по дзюдо в Доминиканской Республике, организованном Международным советом военного спорта (CISM), где также были и российские военные.

Во время состязания в Сети появилась фотография солдат с флагами России и Нидерландов всего в нескольких метрах друг от друга на церемонии открытия турнира. По словам Олленгрен, они находились рядом друг с другом, потому что совет военного спорта располагает страны в алфавитном порядке на основе их написания по-французски. Министр отметила, что ни у неё, ни у командующего вооружёнными силами не запрашивалось разрешение на участие в турнире по дзюдо.