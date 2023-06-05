Осудивший "Барселону" за видео для россиян Левандовски сделал фото с Медведевым
Роберт Левандовски и Даниил Медведев. Обложка © Twitter / ScuderiaFerrari
Польский нападающий футбольного клуба "Барселона" Роберт Левандовски сфотографировался с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Кадр был сделан во время Гран-при "Формулы-1" в Испании. Спортсмены позировали в боксе команды "Феррари".
При этом ранее польский игрок неоднократно выступал против России и в поддержку Украины. Он играл с капитанской повязкой, на которой был флаг Незалежной. Кроме того, Левандовски раскритиковал ролик, в котором игроки "Барселоны" Алекс Бальде и Серджи Роберто обратились к российским болельщикам и поблагодарили их за поддержку после победы клуба в чемпионате Испании.
Ранее Лайф писал, что вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл бразильцу Тьяго Уайлду в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Матч закончился со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.