Осудивший "Барселону" за видео для россиян Левандовски сделал фото с Медведевым

При этом ранее польский игрок неоднократно выступал против России и в поддержку Украины. Он играл с капитанской повязкой, на которой был флаг Незалежной. Кроме того, Левандовски раскритиковал ролик, в котором игроки "Барселоны" Алекс Бальде и Серджи Роберто обратились к российским болельщикам и поблагодарили их за поддержку после победы клуба в чемпионате Испании.