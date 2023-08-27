Нетаньяху ответил на угрозы лидера ХАМАС пойти войной на Израиль
Нетаньяху заверил, что Израиль готов бороться с террором любыми средствами
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © Getty Images / Sean Gallup
Израиль готов любыми средствами защищаться от террористической деятельности ХАМАС. Об этом сказал премьер страны Биньямин Нетаньяху, комментируя заявление руководителя палестинского движения Салеха аль-Арури для Al-Mayadeen о подготовке к полномасштабной войне с израильтянами.
Нетаньяху назвал хвастливыми угрозы лидера ХАМАС, который якобы боится выйти "из укрытия в Ливане". Премьер заверил, что Израилю есть чем ответить, и тот, кто посмеет навредить стране, спонсируя или организовывая теракты, заплатит сполна.
"ХАМАС и другие марионетки Ирана хорошо понимают, что мы будем бороться всеми средствами против их попыток вести против нас террористическую деятельность в Иудее и Самарии, в секторе Газа и любом другом месте", — отметил политик на заседании кабмина.
Он также обратился к жителям Израиля, призвав их объединить силы против любых угроз, террористов и преступности. Нетаньяху добавил, что стране брошен вызов и грядущие дни не будут простыми, но если сплотиться, то можно одолеть врага.
Напомним, в начале июля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил КПП Салем близ Дженина, заявил о завершении контртеррористической операции в городе и поздравил израильских военных, "успешно уничтоживших множество террористов". Он подчеркнул, что акция не будет разовой, а будет повторяться до тех пор, пока остаётся необходимость бороться в регионе с терроризмом.