Нетаньяху ответил на угрозы лидера ХАМАС пойти войной на Израиль

Израиль готов любыми средствами защищаться от террористической деятельности ХАМАС. Об этом сказал премьер страны Биньямин Нетаньяху, комментируя заявление руководителя палестинского движения Салеха аль-Арури для Al-Mayadeen о подготовке к полномасштабной войне с израильтянами.

Нетаньяху назвал хвастливыми угрозы лидера ХАМАС, который якобы боится выйти "из укрытия в Ливане". Премьер заверил, что Израилю есть чем ответить, и тот, кто посмеет навредить стране, спонсируя или организовывая теракты, заплатит сполна.

"ХАМАС и другие марионетки Ирана хорошо понимают, что мы будем бороться всеми средствами против их попыток вести против нас террористическую деятельность в Иудее и Самарии, в секторе Газа и любом другом месте", — отметил политик на заседании кабмина.

Он также обратился к жителям Израиля, призвав их объединить силы против любых угроз, террористов и преступности. Нетаньяху добавил, что стране брошен вызов и грядущие дни не будут простыми, но если сплотиться, то можно одолеть врага.