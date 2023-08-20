Киев шантажирует Израиль закрытием Умани за депортацию украинцев

Киев запретит еврейским паломникам посещать Умань, где находится одна из святынь хасидизма, если власти Израиля продолжат запрещать украинцам въезжать в страну. Об этом сообщило посольство Незалежной в Тель-Авиве.

"Правительство Украины в недвусмысленном послании Израилю заявило: если депортации украинцев из Израиля не прекратятся, въезд израильтян в Умань будет запрещён. Украина приостановит действие соглашения об отмене виз с Израилем", — говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, недовольство украинских властей было вызвано, в частности, новостями о возможном лишении порядка 14 тысяч беженцев из Незалежной медицинский помощи в Израиле из-за того, что страна не продлила им страховки. Позднее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху продлил действие документов до конца года. Тем не менее Киев пригрозил наказать Тель-Авив за "пророссийскую позицию", отменив безвиз в Израиль.