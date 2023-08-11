На Украине заговорили о мести Израилю из-за России

На Украине обсуждают возможную отмену безвизового режима с Израилем по причине "пророссийской позиции" Иерусалима на международной арене. Об этом сообщает издание Kyiv Post, ссылаясь на источник в СНБО.

"Главная причина — систематические недружественные действия Израиля в отношении Украины и фактически пророссийская позиция на международной арене", — указано в публикации.

Также Киев хочет исключить Израиль из встреч формата "Рамштайн", где Украина и её союзники разговаривают о поставках вооружения. По данным источника, есть "реальная угроза" утечки информации о том, как проходят саммиты. Ещё одна причина предложения отменить безвизовый режим — это отказ Правительства Израиля отправлять военную помощь Незалежной.