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27 августа, 14:07

"Кентавр и русалка, что ли?": Захарова подняла на смех гендеры в анкете швейцарского отеля

Захарова высмеяла присланную анкету с гендерами из отеля в швейцарской Лозанне

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посмеялась над анкетой, которую ей прислали представители отеля в швейцарской Лозанне.

Скриншот из анкеты отеля в швейцарской Лозанне. Фото © T.me / Мария Захарова

Скриншот из анкеты отеля в швейцарской Лозанне. Фото © T.me / Мария Захарова

В своём телеграм-канале дипломат опубликовала скриншоты анкеты, в которой предлагалось выбрать пол для получения массажных услуг. Причём вместо двух — мужской и женский — было указано множество других.

"Прислали из Лозанны. Для того чтобы сделать массаж в отеле, надо заполнить интересную анкету. Мне понравились опции "наполовину мужчина" и "наполовину женщина". Кентавр и русалка, что ли?" — поделилась Захарова с подписчиками.
"Сколько можно это терпеть?": Музыкант Элис Купер высказался о детях-трансгендерах

"Сколько можно это терпеть?": Музыкант Элис Купер высказался о детях-трансгендерах

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ТАСС / Пётр Ковалёв / фотохост-агентство ТАСС

Николь Вербер
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