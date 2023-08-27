"Кентавр и русалка, что ли?": Захарова подняла на смех гендеры в анкете швейцарского отеля

В своём телеграм-канале дипломат опубликовала скриншоты анкеты, в которой предлагалось выбрать пол для получения массажных услуг. Причём вместо двух — мужской и женский — было указано множество других.

Ранее рок-музыкант Элис Купер назвал абсурдом современную западную гендерную идеологию. Он пояснил, что не относится к этому вопросу по-старомодному, а лишь логично рассуждает: если у тебя есть мужские гениталии, значит, ты мальчик, если женские, значит, ты девочка.