"Кентавр и русалка, что ли?": Захарова подняла на смех гендеры в анкете швейцарского отеля
Захарова высмеяла присланную анкету с гендерами из отеля в швейцарской Лозанне
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посмеялась над анкетой, которую ей прислали представители отеля в швейцарской Лозанне.
Скриншот из анкеты отеля в швейцарской Лозанне. Фото © T.me / Мария Захарова
В своём телеграм-канале дипломат опубликовала скриншоты анкеты, в которой предлагалось выбрать пол для получения массажных услуг. Причём вместо двух — мужской и женский — было указано множество других.
"Прислали из Лозанны. Для того чтобы сделать массаж в отеле, надо заполнить интересную анкету. Мне понравились опции "наполовину мужчина" и "наполовину женщина". Кентавр и русалка, что ли?" — поделилась Захарова с подписчиками.
Ранее рок-музыкант Элис Купер назвал абсурдом современную западную гендерную идеологию. Он пояснил, что не относится к этому вопросу по-старомодному, а лишь логично рассуждает: если у тебя есть мужские гениталии, значит, ты мальчик, если женские, значит, ты девочка.
ТАСС / Пётр Ковалёв / фотохост-агентство ТАСС